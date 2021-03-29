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За сути в Грузии были вакцинированы еще 70 человек
29.03.2021 12:22
За последние 24 часа в Грузии вакциной от коронавируса привились еще 70 человек, сообщает Национальный центр по контролю заболеваний (NCDC).
По данным NCDC, общее число лиц, прошедших процедуру иммунизации в стране составляет 4 924. Точных данных о том, сколько человек привились Pfizer или AstraZeneca не приводится.
Накануне, 28 марта, Национальный центр по контролю заболеваний распространил рекомендации для граждан, прошедших первый этап вакцинации. NCDC призвал вакцинированных:
Соблюдать масочный режим как в закрытых пространствах, так и на свежем воздухе;
Соблюдать дистанцию не менее 1 метра;
Избегать многолюдных собраний;
Соблюдать регуляции Минздрава во время путешествий;
В случае обнаружения симптомов, характерных для коронавирусной инфекции, сделать тест на COVID-19.
Напомним, 15 марта в Грузии стартовала вакцинация населения препаратом Astrazeneca. На прошлой неделе Тбилиси получил первую партию Pfizer.
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