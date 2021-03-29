

За сути в Грузии были вакцинированы еще 70 человек



СОВА 29.03.2021 12:22



За последние 24 часа в Грузии вакциной от коронавируса привились еще 70 человек, сообщает Национальный центр по контролю заболеваний (NCDC).



По данным NCDC, общее число лиц, прошедших процедуру иммунизации в стране составляет 4 924. Точных данных о том, сколько человек привились Pfizer или AstraZeneca не приводится.



Накануне, 28 марта, Национальный центр по контролю заболеваний распространил рекомендации для граждан, прошедших первый этап вакцинации. NCDC призвал вакцинированных:



Соблюдать масочный режим как в закрытых пространствах, так и на свежем воздухе;

Соблюдать дистанцию не менее 1 метра;

Избегать многолюдных собраний;

Соблюдать регуляции Минздрава во время путешествий;

В случае обнаружения симптомов, характерных для коронавирусной инфекции, сделать тест на COVID-19.

Напомним, 15 марта в Грузии стартовала вакцинация населения препаратом Astrazeneca. На прошлой неделе Тбилиси получил первую партию Pfizer.



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