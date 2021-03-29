

В Каспи из-за коронавируса закрыли школу и детский сад

29.03.2021 13:01

Новости-Грузия



В селе Самтависи Каспского района (регион Шида Картли) из-за выявления случаев коронавируса закрыля детский сад, а школа перешла на дистанционный режим работы. Случаи заражения обнаружены в еще одном селе района – Квемо Чала. Об этом сообщает телекомпания «Рустави-2».



Коронавирус выявили и у настоятеля местной епархии Грузинской православной церкви — Самтависи и Каспи. Владыка Диамиане и другие представители монастыря накануне перешли в самоизоляцию.



В министерстве образования и науки Грузии сообщили и о последних данных из Аджарии. Как отмечают в ведомстве, согласно данным последней недели, показатель распространения коронавируса в этом регионе остается низким. Ни одна школа полностью не перешла в режим онлайн, только пять классов учатся в дистанционном режиме.



За минувшие сутки в Шида Картли выявили пять случаев коронавируса, а в Аджарии – 21.



В Грузии за минувшие сутки выявили 171 новый случай инфекции. С начала пандемии в Грузии зафиксировали более 280 тысяч случаев коронавируса, выздоровели более 272 601, скончались 3 765.



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