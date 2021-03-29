

Омбудсмен вакцинировалась в прямом эфире

29.03.2021 13:25





Народный защитник Грузии Нино Ломджария сделала прививку от коронавируса в прямом эфире.



Омбудсмен остановила свой выбор на вакцине AstraZeneca. Вакцинацию Нино Ломджария прошла в Республиканской больнице.



Во время инъекции омбудсмен сказал, что это было «немного болезненно, но терпимо».



Ломджария сказал СМИ, что ее целью было показать пример гражданам.



«Когда государство призывает граждан пройти вакцинацию и когда есть скептики и опасения по поводу этой вакцинации и этой конкретной вакцины, что также основано на очень объективных обстоятельствах, потому что смерть медсестры была очень трагическим случаем, я думаю, что чиновники как-то обязаны подавать пример гражданам. Я знаю, что есть опасения по поводу вакцины AstraZeneca, некоторая обеспокоенность с моей стороны также сопровождала процесс вакцинации, однако я думаю, что мы должны показать пример, потому что у нас нет другого выходв из этой ситуации. Эта вакцина была немного более болезненной, чем вакцина от гриппа, хотя пока я не заметила никаких изменений. Прошло 10-15 минут, и я должна находиться под наблюдением в течение первых 30-45 минут, но, если я замечаю какие-либо изменения, я знаю, что врачи обязательно мне помогут», - сказала Нино Лимхария.



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