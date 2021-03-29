

По данным Минздрава, активность в отношении вакцинации «Pfizer» высокая

29.03.2021 16:43





С 22 марта, после того как была открыта возможность регистрации для граждан старше 65 лет, активность в плане регистрации значительно возросла, — об этом заявила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния.



По ее словам, по сегодняшним данным вакциной «Astrazeneca» вакцинировано более пяти тысяч человек.



«На сегодняшний день вакциной «Astrazeneca» вакцинировано более пяти тысяч человек. Что касается «Pfizer», активность при регистрации была очень высокой, и все места были заполнены до 14 апреля, что составляет более десяти тысяч доз.



Определенные дозы вакцины «Pfizer», естественно, еще существуют, так как мы изначально планировали охватить чуть более 14 000 человек. Исходя из этого, после 14 апреля регистрация на «Pfizer» будет продолжена в соответствии с теми дозами, которые есть в стране.



Что касается вакцины «Oxford-овской» «AstraZeneca», места для вакцинации AstraZeneca в Тбилиси на данный момент заполнены, но завтра будут добавлены новые клиники, где будут и места и параллельно с вакцинацией «Pfizer» будет продолжен процесс вакцинации «AstraZeneca». В отличие от Тбилиси, в регионах достаточно места для вакцины «AstraZeneca» и есть возможность забронировать очередь. В Тбилиси был больший спрос, и этот вопрос будет решен путем мобилизации дополнительных центров с завтрашнего дня», — заявила Тамар Габуния.



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