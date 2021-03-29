

Грузия в ближайшее время получит вакцину «Sinopharm»

29.03.2021 16:44





В ближайшее время министерство здравоохранения получит вакцину «Sinopharm», — об этом заявила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния.



По словам Габуния, в ближайшие дни вакцина китайского производства получит разрешение Всемирной организации здравоохранения, после чего можно будет поставлять препарат для Грузии.



«В ближайшее время министерство здравоохранения получит вакцину «Sinopharm», которая также находится в листе ожидания на авторизацию Всемирной организации здравоохранения, и в ближайшие дни у нее уже будет авторизация. Также будет продолжаться поставка вакцин с платформы COVAX. Это очередная партия «Astrazeneca», которую, по предварительной информации, мы должны получить до конца апреля. Это будет та вакцина, с помощью которой мы будем вводить вторую дозу лицам, получившим первую вакцину в течение текущего периода. Интервал между временем составляет от 8 до 12 недель. Мы также можем получить вакцину «Astrazeneca» путем прямых переговоров, но мы еще уточним эти детали позже», — заявила Тамар Габуния.



На данный момент вакциной британо-шведской компании «Astrazeneca» вакцинировано более пяти тысяч граждан по всей стране. С завтрашнего дня процесс иммунизации продолжится с американской «Pfizer». На прошлой неделе страна получила 14 500 доз «Pfizer».



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