

Граждане Грузии с сегодняшнего дня могут привиться вакциной «Файзер»

30.03.2021 09:46





По заявлению заместителя министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния, граждане смогут привиться вакциной «Файзер» с сегодняшнего дня, 30 марта. Как пояснила Габуния, вакцинация этой вакциной будет осуществляться в 6 клиниках.



«Непосредственно вакцинация начнется со вторника, поскольку в клиниках проходит вакцинация «АстраЗенекой», граждане зарегистрировались, и полностью перестроиться на прививание вакциной «Файзер» в 6 клиниках получиться со вторника. Вакцинация «АстраЗенекой» продолжится в остальных учреждениях. В настоящее время 20 медучреждений обеспечивают вакцинацию «АстраЗенекой». В случае необходимости откроются дополнительные центры», - заявила Габуния.



Напомним, вакцина «Файзер» поступила ​​в Грузию 23 марта. Граждане с 25 марта могут подать заявку на вакцинацию «Файзером».



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