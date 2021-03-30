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Граждане Грузии с сегодняшнего дня могут привиться вакциной «Файзер»
30.03.2021 09:46
По заявлению заместителя министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния, граждане смогут привиться вакциной «Файзер» с сегодняшнего дня, 30 марта. Как пояснила Габуния, вакцинация этой вакциной будет осуществляться в 6 клиниках.
«Непосредственно вакцинация начнется со вторника, поскольку в клиниках проходит вакцинация «АстраЗенекой», граждане зарегистрировались, и полностью перестроиться на прививание вакциной «Файзер» в 6 клиниках получиться со вторника. Вакцинация «АстраЗенекой» продолжится в остальных учреждениях. В настоящее время 20 медучреждений обеспечивают вакцинацию «АстраЗенекой». В случае необходимости откроются дополнительные центры», - заявила Габуния.
Напомним, вакцина «Файзер» поступила в Грузию 23 марта. Граждане с 25 марта могут подать заявку на вакцинацию «Файзером».
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