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Основательница компании «Центр поинт» Русудан Кервалишвили покинула тюрьму
30.03.2021 10:52
Одна из основательниц компании «Центр поинт» Русудан Кервалишвили покинула пенитенциарное учреждение. К тому времени она полностью отбудет наказание. У руставского женского учреждения №5 ее встретили члены семьи и близкие.
Кервалишвили полностью отбыла 4-летнее заключение.
Русудан Кервалишвили вместе с другой основательницей и руководительницей «Центр поинта» Майей Рчеулишвили признаны виновными в мошенничестве и присвоении сумм, принадлежащих дольщикам. Решением суда обеим определено по 4 года лишения свободы. Дело касается нескольких объектов, в том числе, на площади Саакадзе, в Крцаниси и Цкнети.
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