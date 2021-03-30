

Основательница компании «Центр поинт» Русудан Кервалишвили покинула тюрьму

30.03.2021 10:52





Одна из основательниц компании «Центр поинт» Русудан Кервалишвили покинула пенитенциарное учреждение. К тому времени она полностью отбудет наказание. У руставского женского учреждения №5 ее встретили члены семьи и близкие.



Кервалишвили полностью отбыла 4-летнее заключение.



Русудан Кервалишвили вместе с другой основательницей и руководительницей «Центр поинта» Майей Рчеулишвили признаны виновными в мошенничестве и присвоении сумм, принадлежащих дольщикам. Решением суда обеим определено по 4 года лишения свободы. Дело касается нескольких объектов, в том числе, на площади Саакадзе, в Крцаниси и Цкнети.



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