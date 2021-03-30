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В Грузии выявлено 673 новых случая коронавируса, 298 пациентов выздоровели
30.03.2021 11:45
В Грузии выявлено 673 новых случая коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена на специальном сайте правительства stopcov.ge.
За последние 24 часа в стране выздоровели 298 человек. За последние сутки от коронавируса умерли восемь пациентов.
За последние 24 часа в стране был проведен 30 751 тест, в том числе 23 361 тест — с экспресс-тестом на антигены и 7 390 — с ПЦР-тестом.
Показатели выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 2,19%, за последние 14 дней — 1,69%, за последние семь дней — 1,6%.
Всего в Грузии выявлено 281 145 случаев заражения коронавирусом, из которых 272 899 человек выздоровели и 3 773 человека скончались.
В режиме карантина находятся 263 человека, в стационаре под наблюдением — 1 624 человека, в клинической гостинице — 214 человек.
При этом по состоянию, 29 марта в Грузии был выявлен 171 новый случай коронавируса, выздоровели 382 пациента.
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