

В Грузии выявлено 673 новых случая коронавируса, 298 пациентов выздоровели

30.03.2021 11:45





В Грузии выявлено 673 новых случая коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена ​​на специальном сайте правительства stopcov.ge.



За последние 24 часа в стране выздоровели 298 человек. За последние сутки от коронавируса умерли восемь пациентов.



За последние 24 часа в стране был проведен 30 751 тест, в том числе 23 361 тест — с экспресс-тестом на антигены и 7 390 — с ПЦР-тестом.



Показатели выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 2,19%, за последние 14 дней — 1,69%, за последние семь дней — 1,6%.



Всего в Грузии выявлено 281 145 случаев заражения коронавирусом, из которых 272 899 человек выздоровели и 3 773 человека скончались.



В режиме карантина находятся 263 человека, в стационаре под наблюдением — 1 624 человека, в клинической гостинице — 214 человек.



При этом по состоянию, 29 марта в Грузии был выявлен 171 новый случай коронавируса, выздоровели 382 пациента.



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