

В 2020 году рождаемость в Грузии снизилась на 3,7 процента, смертность увеличилась на 8,3 процента

30.03.2021 11:54





По данным Национальной службы статистики, количество живорождений в Грузии составило 46 520 детей, в том числе 24 289 мальчиков и 22 231 девочек. Этот показатель снижен на 3,7 процента по сравнению с прошлым годом.



По данным Национальной службы статистики, наибольшее количество рождений в 2020 году было зафиксировано в Тбилиси — 15 271 ребенок, а наименьшее — в районе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети — 259 детей.



По данным Национальной службы статистики, в 2020 году по сравнению с 2019 годом число скончавшихся увеличилось на 8,3 процента до 50 537 единиц. Наибольшее количество смертей зарегистрировано в Тбилиси — 13 878 человек, наименьшее — в районе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети — 764 человека.



В 2020 году в Грузии наблюдался отрицательный естественный прирост, то есть разница между количеством живорожденных и умерших была определена в 4017 единиц. В то же время отрицательный естественный прирост наблюдался во всех регионах, кроме Тбилиси, Аджарской Автономной Республики и региона Квемо Картли. По данным на 2020 год, коэффициент младенческой смертности (количество смертей в возрасте до 1 года на 1000 живорождений) составил 7,9 промилле.



По информации Национальной службы статистики, в 2020 году было зарегистрировано 16 359 браков, что на 29,7 процента меньше соответствующего показателя прошлого года. Средний возраст вступления в первый брак составляет 28,1 года для женщин и 30,7 года для мужчин. При этом количество зарегистрированных разводов в 2020 году составило 7 643 единицы, что на 31,8 процента меньше соответствующего показателя прошлого года.



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