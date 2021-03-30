

За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли восемь пациентов

30.03.2021 11:54





За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли восемь пациентов. Информация об этом была опубликована на специальном сайте правительства stopcov.ge.



Общее количество скончавшихся от коронавируса в Грузии — 3773 человека.



Сегодня выявлено 673 новых случая заражения COVID-19, 298 пациентов выздоровели.



Напомним, вчера, 29 марта, в Грузии был выявлен 171 новый случай коронавируса, 382 пациента выздоровели, пятеро скончались.



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