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За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли восемь пациентов


30.03.2021   11:54


За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли восемь пациентов. Информация об этом была опубликована на специальном сайте правительства stopcov.ge.

Общее количество скончавшихся от коронавируса в Грузии — 3773 человека.

Сегодня выявлено 673 новых случая заражения COVID-19, 298 пациентов выздоровели.

Напомним, вчера, 29 марта, в Грузии был выявлен 171 новый случай коронавируса, 382 пациента выздоровели, пятеро скончались.

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