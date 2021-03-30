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Заказать ковид-тест на дому можно через приложение Glovo
30.03.2021 13:51
Заказать ковид-тест и другие лабораторные услуги отныне можно через мобильное приложение Glovo.
Компания Glovo сотрудничает с платформой Covtest.ge. Это инновационная платформа, с помощью которой тест на ковид можно провести на месте в соответствии со всеми нормативными требованиями. Использование сервиса делает процесс тестирования более быстрым, эффективным и безопасным.
Платформа covtest.ge уже добавлена в фармацевтический отдел GlovoApp.
У клиента есть возможность заказать желаемый тест, доступный на платформе: ПЦР или экспресс-тест.
После этого с ним свяжется представитель Covtest.ge для подтверждения информации.
В этот же день по желанию заказчика мобильная лаборатория прибудет на место вызова, где медицинский персонал проведет желаемый тест.
Ответ на ПЦР-тест будет известен через 24 часа, на экспресс-тест через 10 минут.
Услуги Glovo доступны в Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Батуми и Зугдиди.
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