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В 2020 году в Грузии снизилась рождаемость и возросла смертность


30.03.2021   16:40


В 2020 году в Грузии снизилась рождаемость и возросла смертность
Национальная служба статистики Грузии публикует демографические данные за 2020 год, согласно которым рождаемость в стране снизилась на 3,7%, а уровень смертности вырос на 8,3%.

В 2020 году в Грузии родилось 46 520 детей, из них 24 289 мальчиков и 22 231 девочек.

По данным Геостата, наибольшее количество детей появившихся на свет в 2020 году родились в Тбилиси (15 271 ребенок), а наименьшее — в районе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети (259 детей).

Уровень рождаемости упал по всех регионах, за исключением Самцхе-Джавахети.

По данным Службы статистики, в 2020 году по сравнению с 2019 годом количество умерших увеличилось на 8,3 процента и составило 50 537. Наибольшее количество смертей зарегистрировано в Тбилиси (13 878 человек), наименьшее — в регионах Рача-Лечхуми и Квемо Сванети (764 человека).

Согласно опубликованным данным, в 2020 году в Грузии наблюдался отрицательный естественный прирост (превышение рождаемости над смертностью) составил 4017. При этом отрицательный прирост наблюдался во всех регионах, кроме Тбилиси, Аджарской Автономной Республике и регионе Квемо Картли.

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