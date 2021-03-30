

Вакцина «Astrazeneca» получила новое название

30.03.2021 20:43





Британо-шведская компания «Astrazeneca» переименовала вакцину против коронавируса.



Согласно заявлению, размещенному на официальном сайте Европейского агентства по лекарственным средствам, новое название вакцины — «Ваксзеврия».



Согласно заявлению, размещенному на сайте Шведского агентства по лекарственным средствам, изменение названия не повлияет ни на что, кроме возможного изменения упаковки.





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