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Вакцина «Astrazeneca» получила новое название


30.03.2021   20:43


Британо-шведская компания «Astrazeneca» переименовала вакцину против коронавируса.

Согласно заявлению, размещенному на официальном сайте Европейского агентства по лекарственным средствам, новое название вакцины — «Ваксзеврия».

Согласно заявлению, размещенному на сайте Шведского агентства по лекарственным средствам, изменение названия не повлияет ни на что, кроме возможного изменения упаковки.

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