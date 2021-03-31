

От коронавируса скончался основатель ансамбля «Рустави» Анзор Эркомаишвили

31.03.2021 10:17





Основатель ансамбля «Рустави» Анзор Эркомаишвили скончался в возрасте 80 лет. Информацию ансамбль «Рустави» распространяет на официальной веб-странице.



Анзор Эркомаишвили находился в первой университетской клинике с диагнозом коронавирус. Он был на аппарате искусственного дыхания.



Анзор Эркомаишвили является основателем известных в Грузии и за ее пределами ансамблей «Рустави» и «Мартве».



Певец, хоровой дирижер, фольклорист, активно исследовавший и изучавший народные грузинские песни. С 1968 года — руководитель вокального ансамбля «Рустави». Он издал семь записанных и расшифрованных им грузинских (гурийских) народных песен. Подготовил к изданию сборник «Гурийские народные песни». Он является автором книг «Звук странный», «Дедушка», «Черный дрозд».



В прошлом году, 10 августа 2020 года, Эркомаишвили отпраздновал 80-летний юбилей. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наградила артиста Орденом Сияния.





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