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В Грузии выявлено 616 новых случаев коронавируса
31.03.2021 10:58
В Грузии выявлено 616 новых случаев коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена на специальном сайте правительства stopcov.ge.
За последние 24 часа в стране выздоровели 268 человек. За последние сутки от коронавируса умерли пять пациентов.
За последние 24 часа в стране было проведено 31 947 тестов, в том числе 20 364 — с экспресс-тестом на антигены и 11 583 — с ПЦР-тестом.
Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 1,93%, за последние 14 дней — 1,74%, за последние 7 дней — 1,61%.
В Грузии выявлен 281 761 случай заражения коронавирусом, из которых 273 167 человек выздоровели и 3778 умерли.
270 человек находятся в режиме карантина, 1674 человека находятся под наблюдением в стационаре, 261 человек — в ковид-гостинице.
При этом 30 марта в Грузии было выявлено 673 новых случая коронавируса, 298 пациентов выздоровели.
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