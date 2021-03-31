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За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли пять пациентов


31.03.2021   10:59


За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли пять пациентов. Информация об этом была опубликована на специальном сайте правительства stopcov.ge.

Общее количество скончавшихся от коронавируса в Грузии — 3778.

Сегодня выявлено 616 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 268 пациентов.

Напомним, вчера, 30 марта, в Грузии было выявлено 673 новых случая коронавируса, 298 пациентов выздоровели, 8 умерли.

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