

За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли пять пациентов

31.03.2021 10:59





За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли пять пациентов. Информация об этом была опубликована на специальном сайте правительства stopcov.ge.



Общее количество скончавшихся от коронавируса в Грузии — 3778.



Сегодня выявлено 616 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 268 пациентов.



Напомним, вчера, 30 марта, в Грузии было выявлено 673 новых случая коронавируса, 298 пациентов выздоровели, 8 умерли.





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