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К процессу вакцинации смогут подключиться и лица старше 55 лет
31.03.2021 14:56
В Грузии к процессу вакцинации смогут подключиться и лица старше 55 лет. Об этом сообщила глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе.
По ее словам, соответствующее решение принял совет по иммунизации.
«Мы обсудили тот календарь, которым сегодня руководствуется Грузия в процессе ведения вакцинации. Совет принял дополнительное решение о добавлении граждан старше 55 лет к тем, кто может вакцинироваться. Это решение принято исходя из того, что мы присмотрелись к тому, насколько велики интерес и активность среди наших граждан старше 65 лет. Кроме того, был весьма большой интерес среди группы лиц от 55 до 65 лет», - заявила Тикарадзе.
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