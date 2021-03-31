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К процессу вакцинации смогут подключиться и лица старше 55 лет


31.03.2021   14:56


В Грузии к процессу вакцинации смогут подключиться и лица старше 55 лет. Об этом сообщила глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе.

По ее словам, соответствующее решение принял совет по иммунизации.

«Мы обсудили тот календарь, которым сегодня руководствуется Грузия в процессе ведения вакцинации. Совет принял дополнительное решение о добавлении граждан старше 55 лет к тем, кто может вакцинироваться. Это решение принято исходя из того, что мы присмотрелись к тому, насколько велики интерес и активность среди наших граждан старше 65 лет. Кроме того, был весьма большой интерес среди группы лиц от 55 до 65 лет», - заявила Тикарадзе.

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