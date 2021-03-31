

В Грузии будут вакцинировать граждан на диализе и с трансплантацированными органами

31.03.2021 15:10





По словам министра здравоохранения Грузии Екатерины Тикарадзе, к процессу вакцинации будут привлечены граждане, находящиеся на диализе и которым были трансплантированы органы



Как заявила Тикарадзе, находящиеся на диализе граждане будут вакцинированы в учреждениях, где они проходят диализную терапию.



«Было принято важное решение относительно пациентов, находящихся на диализе. Вакцина для них также будет доступна, поскольку мы считаем, что эта группа является одним из носителей самого высокого риска, вовлеченного в социальную деятельность. Им сделают прививку на месте в учреждениях, где они будут проходить диализную терапию. Также важно учитывать людей, которым были трансплантированы органы. Они также относятся к группе высокого риска, соответственно, они будут вовлечены в процесс вакцинации», — заявила Тикарадзе.





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