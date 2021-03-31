

Режиссер Лана Гогоберидзе удостоена Ордена искусств и литературы Франции

31.03.2021 19:45





Грузинский режиссер и сценарист Лана Гогоберидзе удостоена французского Ордена искусств и литературы. Сообщение об этом появилось на Facebook странице посольства Франции в Тбилиси. Награду Гогоберидзе вручил посол Диего Колас.



Орден искусств и литературы был учрежден в1957 году. Он вручается лицам, отличившимся своими достижениями в художественной или литературной области, а также тем, кто внес вклад в распространение искусства и литературы во Франции и в мире.



«Эта награда – венец блестящей карьеры грузинского режиссера и писателя. Госпожа Лана Гогоберидзе постоянно работала на благо дружбы между Францией и Грузией. Она неоднократно номинировалась на самые престижные кинофестивали мира и в своей работе показывала жизнь грузинских женщин», — говорится в сообщении дипмиссии.



Лана Гогоберидзе окончила филологический факультет Тбилисского госуниверситета, а позже – режиссерский факультет ВГИКа. В 1970-х годах она преподавала кинорежиссуру на Высших курсах сценаристов и режиссеров, а также в Тбилисском театральном институте им. Руставели. Она является автором монографии «Уолт Уитмен». Сняла несколько хроникально-документальных фильмов («Геологи», «1500 лет Тбилиси», «Грузия родная» и др.). Последний фильм Ланы Гогоберидзе «Золотая нить» вышел в 2019 году.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





