

НПО: в Грузии трансгендеры впервые получили юридическое признание

31.03.2021 21:15





По данным Группы поддержки женских инициатив (WISG), впервые в Грузии трансгендеры получили юридическое признание. В частности, 25 марта 2021 года решением Службы публичного реестра Тбилиси был удовлетворен запрос трансгендерной женщины Л. М. и ее гендерный маркер были изменен с «мужского» на «женский».



Заявитель обратился в Агентство развития госуслуг 25 декабря 2020 года и представил справку из медицинского учреждения, подтверждающую, что он перенес операцию по смене пола. Заявителю уже выдано повторное свидетельство о рождении с исправленными данными.



Как заявляют в организации, этот случай является первым прецедентом, когда государство официально признало пол трансгендерной женщины / мужчины. На сегодняшний день в Грузии все еще нет законодательного или административного механизма по юридическому признанию гендера.



Такая практика противоречит стандартам, установленным Международным и Европейским судом по правам человека, поскольку ограничивает право на юридическое признание трансгендерных лиц, которые не хотят проходить трансспецифические медицинские процедуры и любое инвазивное вмешательство в их тело, отмечают в Группе поддержки женских инициатив.



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