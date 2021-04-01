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С сегодняшнего дня цена за проезд в новых маршрутках составит 50 тетри


01.04.2021   10:50


С сегодняшнего дня цена за проезд в новых маршрутках составит 50 тетри вместо 80, а взятым билетом в течение полутора часов можно передвигаться на метро, ​​автобусе и новой маршрутке.

Как заявляют в мэрии Тбилиси, пассажиры микроавтобусов также будут пользоваться всеми льготными условиями, которые сейчас действуют в метро и автобусах.

По их словам, автопарк желтых маршруток в Тбилиси будет полностью заменен к концу 2021 года.

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