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С сегодняшнего дня цена за проезд в новых маршрутках составит 50 тетри
01.04.2021 10:50
С сегодняшнего дня цена за проезд в новых маршрутках составит 50 тетри вместо 80, а взятым билетом в течение полутора часов можно передвигаться на метро, автобусе и новой маршрутке.
Как заявляют в мэрии Тбилиси, пассажиры микроавтобусов также будут пользоваться всеми льготными условиями, которые сейчас действуют в метро и автобусах.
По их словам, автопарк желтых маршруток в Тбилиси будет полностью заменен к концу 2021 года.
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