

В Грузии выявлено 499 новых случаев коронавируса

01.04.2021 11:54





В Грузии выявлено 499 новых случаев коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена ​​на специальном сайте правительства stopcov.ge.



За последние 24 часа в стране выздоровели 437 человек. Семь пациентов умерли от коронавируса за последние сутки.



За последние 24 часа в стране было проведено 28 712 тестов, в том числе 17 922 — с экспресс-тестом на антигены и 10 790 — с ПЦР-тестом.



Показатели выявления положительности коронавируса в стране составляют: ежедневный — 1,74 процента, за последние 14 дней — 1,75 процента, за последние семь дней — 1,64 процента.



Всего в Грузии выявлено 282 260 случаев заражения коронавирусом, из которых 273 604 человек выздоровели и 3785 умерли.



212 человек находятся в режиме карантина, 1685 человек — под наблюдением в стационаре, 265 человек — в ковид-гостинице.



При этом 31 марта в Грузии было выявлено 616 новых случаев коронавируса, выздоровели 268 пациентов.



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