

За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли семь пациентов

01.04.2021 11:54





За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли семь пациентов. Информация об этом была опубликована на специальном сайте правительства stopcov.ge.



Общее количество скончавшихся от коронавируса в Грузии — 3785.



На сегодняшний день выявлено 499 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 437 пациентов.



Напомним, вчера, 31 марта, в Грузии было выявлено 616 новых случаев коронавируса, 268 пациентов выздоровели, пятеро скончались.



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