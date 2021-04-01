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Сегодня стартует регистрация на второй этап вакцинации препаратом Pfizer
01.04.2021 16:42
По сообщению Министерства по делам вынужденно перемещённых лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты сегодня, 1 апреля, с 18:00 часов медперсонал и лица старше 65 лет смогут пройти регистрацию на вакцинацию препаратом Pfizer.
Вакцинация медицинского персонала и лиц старше 65 лет будет доступна с 15 апреля в 6 медицинских учреждениях, в том числе:
• В Тбилиси: Тбилисский реферальный госпиталь им. Бокерия, Кавказский медицинский центр, Тбилисская республиканская больница и больница «Амтел».
• Батуми: Батумская республиканская больница.
• Кутаиси: Национальный центр интервенционной медицины Западной Грузии им. академика З. Цхакая.
Регистрация на вакцинацию возможна как онлайн, так и в медицинских учреждениях, занимающихся вакцинацией от коронавируса.
Портал регистрации для вакцинации: https://booking.moh.gov.ge/
Инструкция по регистрации: https://fb.watch/4c2mI8hKtj/
На данном этапе в процессе иммунизации в Грузии используют две вакцины — Pfizer и Astrazeneca.
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