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Центр сейсмического мониторинга представил отчет по оползню в Тбилиси
01.04.2021 18:00
Институт наук о Земле — Национальный центр сейсмического мониторинга выпустили промежуточный отчет по оползневым процессам на улице Мачавариани в Тбилиси.
В отчете говорится, что геологические, геодезические и геофизические исследования показали, что блоковый оползень на улице Мачавариани находится в динамике, а тело оползня испытывает сильную деформацию.
Согласно отчету, тело оползня является разделенным и неоднородным, поэтому в случае разрыва высока вероятность того, что неоднородная и разделенная масса переместится.
В документе также указано, что для идентификации фазы оползня необходимо специальное оборудование, которое позволит определять движение, скорость и ускорение тела оползня с высокой точностью.
«Регулярный мониторинг периметра оползней необходим для тщательного мониторинга, чтобы предотвратить чрезмерную вибрацию, нагрузку на склоны и фоновый шум», — говорится в промежуточном отчете.
По мнению авторов документа, из-за блокового характера оползня, топографии ареола распространения, вероятность того, что масса достигнет проспекта Геловани, относительно низка.
Но в целях защиты безопасности населения, по мнению ученых, следует учитывать такую вероятность:
«В большинстве случаев невозможно точно предсказать зону распространения оползней. Необходимо временно переселить население из предполагаемой зоны распространения в безопасное место», — говорится в сообщении.
В то же время, по мнению авторов документа, причинами оползня являются работы, проведенные при расширении дороги на улице Мачавариани, работы по ремонту водопроводных труб и нагрузка на склон.
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