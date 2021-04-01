

Центр сейсмического мониторинга представил отчет по оползню в Тбилиси

01.04.2021 18:00





Институт наук о Земле — Национальный центр сейсмического мониторинга выпустили промежуточный отчет по оползневым процессам на улице Мачавариани в Тбилиси.



В отчете говорится, что геологические, геодезические и геофизические исследования показали, что блоковый оползень на улице Мачавариани находится в динамике, а тело оползня испытывает сильную деформацию.



Согласно отчету, тело оползня является разделенным и неоднородным, поэтому в случае разрыва высока вероятность того, что неоднородная и разделенная масса переместится.



В документе также указано, что для идентификации фазы оползня необходимо специальное оборудование, которое позволит определять движение, скорость и ускорение тела оползня с высокой точностью.



«Регулярный мониторинг периметра оползней необходим для тщательного мониторинга, чтобы предотвратить чрезмерную вибрацию, нагрузку на склоны и фоновый шум», — говорится в промежуточном отчете.



По мнению авторов документа, из-за блокового характера оползня, топографии ареола распространения, вероятность того, что масса достигнет проспекта Геловани, относительно низка.



Но в целях защиты безопасности населения, по мнению ученых, следует учитывать такую вероятность:

«В большинстве случаев невозможно точно предсказать зону распространения оползней. Необходимо временно переселить население из предполагаемой зоны распространения в безопасное место», — говорится в сообщении.



В то же время, по мнению авторов документа, причинами оползня являются работы, проведенные при расширении дороги на улице Мачавариани, работы по ремонту водопроводных труб и нагрузка на склон.





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