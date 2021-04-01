

Певица Миранда Мирианашвили, организовавшая визит Познера, принесла извинения



"СОВА" 01.04.2021 18:45



Певица Миранда Мирианашвили, предположительно, участвовавшая в организации визита Владимира Познера и его друзей в Грузию, извинилась перед всеми, кого могла обидеть. Она написала пост в соцсети Facebook, в котором заявила, что не делала ничего «недостойного».



«Я самозабвенно люблю свою страну, люблю свой народ. Даже тех, кто меня оскорбляет. Они не знают меня, но яростно оскорбляют и пытаются очернить меня, мою семью, гостей. Клянусь, это то, что я сейчас чувствую!.. Я знаю, что всеми участниками сегодняшней драмы движет любовь к родине».



Мирианашвили также пожелала всем добра, здоровья и любви. «Да здравствует наша Грузия! Здравствуйте и вы. Простите, если чем-то обидела», — добавила певица.



Отметим, что Миранда Мирианашвили родилась в Тбилиси, но в настоящее время живут в Москве. Она замужем за российским бизнесменом Леонидом Огаревым. По данным СМИ, певица дружит с Владимиром Познером, а его день рождения в Грузии должен был проходить на даже Мирианашвили в Шиндиси.



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