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В Грузии три подтвержденных случая повторного заражения коронавирусом
01.04.2021 18:57
По словам руководителя отделением инфекционных заболеваний Национального центра по контролю заболеваниями, исследования повторного заражения продолжаются.
По его словам, на сегодняшний день в Грузии подтверждено три случая повторного заражения.
«На данный момент зарегистрировано 140 подозрительных случаев, которые расследуются, в том числе исследование до 16 образцов завершено, и в трех случаях подтверждено повторное заражение. Исследования продолжаются», — заявила Хатуна Захашвили.
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