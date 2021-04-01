

В Грузии три подтвержденных случая повторного заражения коронавирусом

01.04.2021 18:57





По словам руководителя отделением инфекционных заболеваний Национального центра по контролю заболеваниями, исследования повторного заражения продолжаются.



По его словам, на сегодняшний день в Грузии подтверждено три случая повторного заражения.



«На данный момент зарегистрировано 140 подозрительных случаев, которые расследуются, в том числе исследование до 16 образцов завершено, и в трех случаях подтверждено повторное заражение. Исследования продолжаются», — заявила Хатуна Захашвили.





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