

Имнадзе: В Грузии зафиксировано более 70 случаев «британского штамма» коронавируса

01.04.2021 19:41





По заявлению заместителя руководителя Национального центра контроля заболеваний Пааты Имнадзе, в настоящее время в стране более 70 случаев «британского штамма» коронавируса.



Как поясняет Паата Имнадзе, пока «британский штамм» широко не циркулирует.



«Общее число «британского штамма» уже превышает 70, из них определенная часть была кластерами. Один довольно большой - кластер из 19 человек. К счастью, пока ни «южноафриканский штамм», ни «бразильский штамм» в стране не выявлен. Наблюдение за этим продолжается постоянно», - заявляет Имнадзе.



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