

В Грузии выявлено 529 новых случаев коронавируса

02.04.2021 11:50





В Грузии выявлено 529 новых случаев коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена ​​на специальном сайте правительства stopcov.ge.



За последние 24 часа в стране выздоровели 326 человек. 13 пациентов умерли от коронавируса за последние сутки.



За последние 24 часа в стране было проведено 24 646 тестов, в том числе 14 659 с экспресс-тестом на антигены и 9 987 с ПЦР-тест.



Показатели выявления положительности коронавируса в стране составляют: ежедневный — 2,15%, за последние 14 дней — 1,8%, за последние семь дней — 1,73%.



Всего в Грузии выявлено 282 789 случаев заражения коронавирусом, из которых 273 930 выздоровели и 3 798 умерли.



231 человек находится в режиме карантина, 1756 человек — под наблюдением в стационаре, 232 человека — в ковид-гостинице.



При этом 1 апреля в Грузии было выявлено 499 новых случаев коронавируса, выздоровели 437 пациентов.



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