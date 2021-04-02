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В Грузии выявлено 529 новых случаев коронавируса


02.04.2021   11:50


В Грузии выявлено 529 новых случаев коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена ​​на специальном сайте правительства stopcov.ge.

За последние 24 часа в стране выздоровели 326 человек. 13 пациентов умерли от коронавируса за последние сутки.

За последние 24 часа в стране было проведено 24 646 тестов, в том числе 14 659 с экспресс-тестом на антигены и 9 987 с ПЦР-тест.

Показатели выявления положительности коронавируса в стране составляют: ежедневный — 2,15%, за последние 14 дней — 1,8%, за последние семь дней — 1,73%.

Всего в Грузии выявлено 282 789 случаев заражения коронавирусом, из которых 273 930 выздоровели и 3 798 умерли.

231 человек находится в режиме карантина, 1756 человек — под наблюдением в стационаре, 232 человека — в ковид-гостинице.

При этом 1 апреля в Грузии было выявлено 499 новых случаев коронавируса, выздоровели 437 пациентов.

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