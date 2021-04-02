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Давид Кипшидзе избран вице-президентом EWF
02.04.2021 11:52
"Вице-президент Национальной федерации тяжелой атлетики Грузии, избран вице-президентом Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF)", - сообщает Национальный олимпийский комитет Грузии.
По их информации, на избирательном конгрессе Европейской федерации тяжелой атлетики в Москве, Федерация тяжелой атлетики Грузии проголосовала за турецкого кандидата в президенты Хасана Акуша, победа которого завершила президентские выборы.
После победы на выборах, Акуш выдвинул на должность вице-президента Давида Кипшидзе, который будет одним из лидеров европейской тяжелой атлетики в течение следующих четырех лет.
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