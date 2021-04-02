

Акции с требованием отмены комендантского часа пройдут завтра в Тбилиси и Батуми

02.04.2021 13:13





Протестные акции с требованием отмены «комендантского часа» пройдут 3 апреля в Тбилиси и Батуми.



Организацией митингов занимается движение «Сирцхвилиа». К протесту также присоединились некоторые НПО, деятели искусства, предприниматели и политики.





В «Сирцхвилиа» перечисляют негативные последствия «комендантского часа» для экономики страны и психического здоровья нации. Активисты считают, что данное ограничение является «политическим инструментом» правительства «Грузинской мечты» и не имеет ничего общего с борьбой с пандемией коронавируса. Они подчеркивают, что власти обманывают собственных граждан, когда, объясняя целесообразность данного ограничения, говорят, что «в Европе также».



«Во всем мире комендантский час – это временное мероприятие, чтобы выиграть время на подготовку борьбы с вирусом, на планирование кампании вакцинации. У нас же уже год запрещено передвижение после 21:00», — говорится в заявлении организаторов.





В субботу, в 17:00 участники акции начнут собираться на разных локациях в центре Тбилиси, откуда направятся к парламенту Грузии. В 18:00 на проспекте Руставели начнется акция-концерт, запланировано выступление до 15 музыкальных коллективов и сольных исполнителей. Участники демонстративно нарушат «комендантский час», митинг продолжится и после 21:00.



В Батуми завтра планируется «вечеринка неповиновения». Собираться на акцию с требованием отмены «комендантского часа» в столице Аджарии активисты начнут в 20:00.



Запрет на передвижение с 21:00 до 05:00, масочный режим и запрет на массовые мероприятия — это те ограничения, срок действия которых в Грузии не определен. Эпидемиологи объясняют комендантский час необходимостью сократить мобильность граждан в нерабочее время.



За нарушение «комендантского часа» для физических лиц предусмотрен штраф в размере 2 тысяч лари. Граждане могут получить разовое, временное разрешение для передвижения после 21:00, позвонив на «горячую линию» 144, но только в случае неотложной необходимости.



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