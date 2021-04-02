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Мужчина скончался на станции метро в Тбилиси
02.04.2021 13:17
Мужчина средних лет скончался на метростанции Исани, сообщили корр. «Новости-Грузия» в «Тбилисской транспортной компании».
Случай произошел сегодня утром. На месте была мобилизована полиция и бригады скорой помощи.
«Примерно в 10 часов мужчина средних лет вышел из поезда. Пассажиру стало плохо. К сожалению, он скончался на месте», — сказал представитель компании.
Что стало причиной смерти мужчины к этому времени не известно. По существующей информации, у него были проблемы с сердцем.
МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье «доведение до самоубийства».
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