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Мужчина скончался на станции метро в Тбилиси


02.04.2021   13:17


Мужчина средних лет скончался на метростанции Исани, сообщили корр. «Новости-Грузия» в «Тбилисской транспортной компании».

Случай произошел сегодня утром. На месте была мобилизована полиция и бригады скорой помощи.

«Примерно в 10 часов мужчина средних лет вышел из поезда. Пассажиру стало плохо. К сожалению, он скончался на месте», — сказал представитель компании.

Что стало причиной смерти мужчины к этому времени не известно. По существующей информации, у него были проблемы с сердцем.

МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье «доведение до самоубийства».

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