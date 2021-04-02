

Утечка газа в Тбилиси: в квартире нашли детей оставленных без присмотра

02.04.2021 15:35





По сообщению компании Tbilisi Energy, в квартире в Тбилиси, в которой была зафиксирована утечка бытового газа находились дети, без присмотра родителей.



В компании говорят, что о запахе газа в подъезде сообщили соседи позвонив на номер горячей линии — 114.



«Служба быстрого реагирования вскоре прибыла на место. Проверил весь подъезд. Газоанализатор зафиксировал высокую концентрацию газа в одной из квартир на первом этаже. В квартире находились только дети. Кран был открыт, утечка происходила оттуда. При проверке было выявлено, что была повреждена и сама газовая плита, из-за чего утечка происходила даже тогда, когда кран не был открыт. Газовое соединение было установлен кустарно.



Были обнаружили все те опасные нарушения, которые вызывают взрыв. Квартира была проветрена, газ перекрыли. Вскоре появились и родители — они получили предупреждение о безопасном использовании газа. Внимательному соседу компания объявляет благодарность за высокую гражданскую ответственность. Если бы не своевременный звонок на номер быстрого реагирования 114, все завершилось бы трагедией.



Не оставляйте без внимания газовое оборудование. Не рискуйте жизнью членов семьи и соседей. За безопасное использование газа ответственен абонент. Tbilisi Energy же в любое время бесплатно проверит безопасность газовой сети в вашем доме», — говорится в заявлении.



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