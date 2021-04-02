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НПО: 20 депутатов парламента Грузии 9-го созыва ни разу не выступили
02.04.2021 15:45
20 депутатов парламента Грузии предыдущего, 9-го созыва, за четыре года работы ни разу не воспользовались возможностью выступить. Об этом свидетельствует исследование, проведенное неправительственной организацией Transparency International – Georgia.
НПО перечисляет имена депутатов, которые все четыре года хранили молчание:
Руслан Гаджиев;
Валерий Гелашвили;
Паата Гогохия;
Эльгуджа Гоциридзе;
Махир Дарзиев;
Мухран Вахтангадзе;
Джумбер Изория;
Заза Кеделашвили;
Теймураз Кохреидзе;
Иосиф Макраизе;
Самвел Манукян;
Энзел Мкоян;
Роман Мучиашвили;
Рамаз Николаишвили;
Дмитрий Самхарадзе;
Эрекле Трипольский;
Годердзи Чанкселиани;
Ираклий Хахубия;
Виктор Джапаридзе;
Леван Бежанидзе.
При этом, как отмечают в Transparency International – Georgia, Заза Кеделашвили, Энзел Мкоян и Рамаз Николашвили ни разу не выступили и за время работы парламента 8-го созыва.
Что касается депутатов, которые больше всех брали слово, здесь лидирует Эка Беселия. Самое большое количество вопросов задал Серги Капанадзе. В свою очередь Анри Оханашвили был инициатором большинства законопроектов.
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