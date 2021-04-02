

НПО: 20 депутатов парламента Грузии 9-го созыва ни разу не выступили

02.04.2021 15:45





20 депутатов парламента Грузии предыдущего, 9-го созыва, за четыре года работы ни разу не воспользовались возможностью выступить. Об этом свидетельствует исследование, проведенное неправительственной организацией Transparency International – Georgia.



НПО перечисляет имена депутатов, которые все четыре года хранили молчание:



Руслан Гаджиев;

Валерий Гелашвили;

Паата Гогохия;

Эльгуджа Гоциридзе;

Махир Дарзиев;

Мухран Вахтангадзе;

Джумбер Изория;

Заза Кеделашвили;

Теймураз Кохреидзе;

Иосиф Макраизе;

Самвел Манукян;

Энзел Мкоян;

Роман Мучиашвили;

Рамаз Николаишвили;

Дмитрий Самхарадзе;

Эрекле Трипольский;

Годердзи Чанкселиани;

Ираклий Хахубия;

Виктор Джапаридзе;

Леван Бежанидзе.

При этом, как отмечают в Transparency International – Georgia, Заза Кеделашвили, Энзел Мкоян и Рамаз Николашвили ни разу не выступили и за время работы парламента 8-го созыва.



Что касается депутатов, которые больше всех брали слово, здесь лидирует Эка Беселия. Самое большое количество вопросов задал Серги Капанадзе. В свою очередь Анри Оханашвили был инициатором большинства законопроектов.



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