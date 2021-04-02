

Руководитель «Скай Трэвел» опровергает причастность к визиту Познера в Грузию

02.04.2021 16:52





Основатель «Скай Трэвел» Реваз Утаргаури говорит, что у него не было информации о визите Познера, а в аэропорту он встречал друга, который был в числе лиц, сопровождавших Познера.



Ранее распространилась информация о том, что Реваз Утаргаури был одним из организаторов визита Владимира Познера в Грузию.



«Неделю назад мне позвонил мой друг Саша Гафин, бывший вице-президент Альфа-банка. Сказал, что приезжает в Тбилиси, что приглашен на день рождения, и у него просьба, что бы я приехал в аэропорт и отвез бы его в город. Я поехал туда, встретил Сашу и на своем автомобиле отвез его в [гостиницу] «Стамбу» и оставил его. Ни Реваз Утургаури, как физическое лицо, ни «Скай Трэвел», ни какое-либо грузинское туристическое агентство не имели никакого отношения к этому визиту. Я думаю так, если ты обвиняешь грузин, если говоришь огромной аудитории, что войну начала Грузия, а Абхазия и Самачабло не являются и не будут территорией Грузии, тогда поезжай в Самачабло, поезжай в Абхазию и отпразднуй хоть свой день рождения, хоть похороны. Грузия – это не ресторан, Грузия - это государство», - говорит основатель «Скай Трэвел».



Напомним, что кремлевский пропагандист Владимир Познер прибыл в Тбилиси 31 марта 2021 года, чтобы отпраздновать свой день рождения. Позже он сказал, что планировал покинуть Тбилиси 3 апреля, однако был вынужден досрочно покинуть страну. Вместе с ним чартерным рейсом в Грузию прибыли до 50 человек, в том числе олигархи и представители шоу-бизнеса.



Гражданские активисты визит кремлевского пропагандиста встретили акциями протеста. В частности, акции проходили как возле гостиницы «Румс», так и возле «Винотеля», где ужинали друзья Путина.





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