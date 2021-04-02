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Митинг у офиса правящей партии Грузии: задержаны 12 человек
02.04.2021 19:13
12 человек были задержаны во время акции протеста перед офисом «Грузинской мечты». Информацию об этом подтвердили в МВД Грузии.
Как сообщает ведомство, их задержали в административном порядке. Среди задержанных активист Ника Парулава.
В центральном офисе правящей партии Грузии сегодня проходит заседание политсовета, после чего состоится заседание парламентского большинства.
По информации активистов, появление у офиса партии члена большинства Гии Вольскогого вызвало шум, митингующие скандировали слово «раб», на что депутат отреагировал неприличным жестом.
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