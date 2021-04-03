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Представители гражданских движений проведут перед парламентом акцию неповиновения
03.04.2021 10:53
Гражданские движения объединяются, чтобы потребовать отмены «комендантского часа» и штрафов, и сегодня проведут акцию перед зданием парламента. Представители гражданских движений соберутся в разных местах и в 18:00 проведут акцию перед зданием парламента. Они призывают политические партии присоединиться к их акции и вместе протестовать с выдвигаемыми ими требованиями.
«Гражданские группы – «Стыдно», «Пора», «Измени», «За демократическое будущее» и «Соцвзрыв» решили объединиться. Наше главное требование - это отмена т.н. комендантского часа и штрафов, наложенных на граждан за нарушение «комендантского часа».
Что касается формата акции протеста, то соберемся перед зданием парламента 3 апреля в 18:00.
Гражданские движения соберутся в разных местах и в завершение единым маршем в 17:00 пройдем от филармонии к парламенту, где состоится акт гражданского неповиновения. Мы останемся перед зданием парламента всю ночь. Призываем присоединиться все политические партии и гражданское общество», - заявил член движения «Стыдно» Шота Дигмелашвили.
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