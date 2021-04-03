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В Грузии выявлено 580 новых случаев инфицирования коронавирусом
03.04.2021 11:51
Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведено 29 729 тестов, отсюда 16 531 на антигены и 13 198 PCR.
В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 580 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 283 369.
Что касается показателя положительности, по состоянию на 2 апреля, дневной показатель положительности составляет 1.95%, за последние 14 дней - 1.81%, а за 7 дней - 1.85%.
За последние сутки выздоровели 215 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 274 145.
За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 6 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 3 804 человека.
Из выявленных за сутки 580 новых случаев коронавируса 331 зафиксирован в Тбилиси, в Аджарии – 51, в Имеретии – 56, в Квемо Картли – 22, в Шида Картли – 26, в Гурии – 17, в Самегрело и Земо Сванетии – 50, в Кахетии – 10, в Мцхета-Мтианети – 6, в Самцхе-Джавахети – 1, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 10.
На данном этапе в Грузии 5 394 активных случая инфицирования коронавирусом. В больницах лечатся 1 758 человек, в том числе в Тбилиси - 824, в Аджарии – 239, в Имеретии – 292. Тяжелых пациентов – 337, в том числе в Тбилиси – 142, в Аджарии – 36, в Имеретии – 81. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 68 лиц, в том числе в Тбилиси – 46, в Аджарии – 4, в Имеретии – 5.
В клинических гостиницах находятся 231 человек, в том числе в Тбилиси – 151, в Аджарии – 75. На дому лечатся 3 405 человек.
В карантинном пространстве 250 человек, в том числе в Тбилиси – 109, в Аджарии – 11.
На данном этапе на самоизоляции находятся 8 857 человек, из них в Тбилиси – 3 907, в Аджарии – 1 190, в Имеретии – 935.
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