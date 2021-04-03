

Скончался современный грузинский классик, писатель Гурам Дочанашвили

03.04.2021 13:53





Современный грузинский классик, писатель Гурам Дочанашвили скончался на 82-м году жизни в Тбилиси. Информацию подтвердили в клинике «Нью госпиталь», куда он был помещен в связи с ухудшением состояния здоровья.



Самыми выдающимися произведениями Гурама Дочанашвили являются «Облачение первое», «Человек, который очень любил литературу», «Ватер(по)лоо или Восстановительные работы».



За выдающийся вклад в развитие литературы Гурам Дочанашвили удостоен нескольких литературных премий, в том числе «Саба» и имени Важа-Пшавела. В 2020 году Дочанашвили присвоено звание почетного гражданина Тбилиси.





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