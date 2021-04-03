

Противники комендантского часа проводят митинг перед зданием парламента Грузии

03.04.2021 20:32





Противники ограничения на передвижение в ночное время проводят митинг перед зданием парламента Грузии.



В акции участвуют гражданские активисты и сторонники партий «Гирчи — больше свободы», «Лело» и «Европейской Грузии».



Они также требуют отмены всех штрафов, наложенных в связи с антикоронавирусными ограничениями.



Протестующие говорят, что ограничение передвижения не является эффективным способом борьбы с пандемией, и что правительство принимает политические решения. По их словам, они останутся перед парламентом на всю ночь и нарушат так называемый комендантский час.





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