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Противники комендантского часа проводят митинг перед зданием парламента Грузии
03.04.2021 20:32
Противники ограничения на передвижение в ночное время проводят митинг перед зданием парламента Грузии.
В акции участвуют гражданские активисты и сторонники партий «Гирчи — больше свободы», «Лело» и «Европейской Грузии».
Они также требуют отмены всех штрафов, наложенных в связи с антикоронавирусными ограничениями.
Протестующие говорят, что ограничение передвижения не является эффективным способом борьбы с пандемией, и что правительство принимает политические решения. По их словам, они останутся перед парламентом на всю ночь и нарушат так называемый комендантский час.
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