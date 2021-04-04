

Инспекция труда выписала 7 штрафов за нарушения ковид-ограничений

04.04.2021 10:42





За последние 24 часа Инспекцией труда оштрафованы 7 субъектов за социальные мероприятия и неразрешенную экономическую деятельность.



По информации Службы инспекции труда Грузии, 4 физических лица оштрафованы на 2 000 лари, а юридически лица – на 10 000 лари. Из них со стороны одного юридического лица зафиксировано повторное правонарушение, что предполагает уголовную ответственность.



«В результате произведенного инспектирования выявлено, что, несмотря на установленные ограничения, во время действия «комендантского часа» проводились увеселительные мероприятия с участием более чем 100 лиц и осуществлялась неразрешенная экономическая деятельность. При функционировании развлекательного пространства клубного типа также не соблюдались правила, установленные в целях превенции распространения вируса.



Инспекция труда скоординировано с патрульной и криминальной полицией МВД будет продолжать надзорную работу. Инспекция продолжает контроль исполнения введенных ограничений и призывает граждан к их соблюдению, в противном же случае, предупреждает о проведении установленных законом мероприятий», - говорится в информации.



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