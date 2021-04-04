

В Грузии выявлено 464 новых случая коронавируса

04.04.2021 11:33





В Грузии за сутки выявлено 464 новых случая коронавируса, выздоровели 454 пациента, умерли 7 инфицированных. Информация об этом недавно обновлена ​​на специальном правительственном сайте stopcov.ge.



За последние 24 часа в стране проведено 15 649 тестов на коронавирус, в том числе 8 002 экспресс-теста на антигены и 7 647 ПЦР-тестов.



Показатели выявления коронавируса в стране составляют: за день — 2,97%, за последние 14 дней — 1,85%, за последние 7 дней — 2,01%.



С начала пандемии Грузии зарегистрировано 283 833 случая заражения коронавирусом, выздоровели 274 599 и умерли 3 811 инфицированных.



На карантине находятся 243 человека, в больницах — 1 822, в клинических гостиницах — 231 человек.



По состоянию на 3 апреля в Грузии выявлено 580 новых случаев коронавируса, выздоровели 215 пациентов.





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