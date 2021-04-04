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Статистика новых случаев коронавируса по регионам Грузии
04.04.2021 11:38
В Грузии за сутки выявлено 464 новых случая коронавируса, выздоровели 454 пациента, умерли 7 инфицированных. Статистика выявленных новых случаев коронавируса по регионам страны:
Тбилиси — 243,
Аджария — 57,
Имерети — 28,
Квемо Картли — 16,
Шида Картли — 23,
Гурия — 28,
Самегрело — Земо Сванети — 49,
Кахети — 7,
Мцхета-Мтианети — 10,
Самцхе-Джавахети — 0,
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети — 3.
На данном этапе число активных случаев инфицирования коронавирусом в стране составляет 5 397, из них состояние 342 пациентов оценивается как тяжелое, 73 человек подключены к аппарату искусственного дыхания
В самоизоляции находятся 9 110 человек.
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