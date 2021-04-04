

Статистика новых случаев коронавируса по регионам Грузии

04.04.2021 11:38





В Грузии за сутки выявлено 464 новых случая коронавируса, выздоровели 454 пациента, умерли 7 инфицированных. Статистика выявленных новых случаев коронавируса по регионам страны:



Тбилиси — 243,

Аджария — 57,

Имерети — 28,

Квемо Картли — 16,

Шида Картли — 23,

Гурия — 28,

Самегрело — Земо Сванети — 49,

Кахети — 7,

Мцхета-Мтианети — 10,

Самцхе-Джавахети — 0,

Рача-Лечхуми и Квемо Сванети — 3.



На данном этапе число активных случаев инфицирования коронавирусом в стране составляет 5 397, из них состояние 342 пациентов оценивается как тяжелое, 73 человек подключены к аппарату искусственного дыхания



В самоизоляции находятся 9 110 человек.





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