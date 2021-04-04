

Армянская Апостольская Православная Церковь отмечает Пасху

04.04.2021 11:59





Армянская Апостольская Православная Церковь отмечает Пасху.



Праздничные службы прошли во всех действующих церквях епархии ААЦ в Грузии. Церемония началась в Страстную субботу в 18:00.



В Тбилиси в соборе Сурб Геворг торжественную службу совершил архимандрит Киракос Давтян. По окончании богослужения освятили вербу, которую затем роздали собравшимся в храме прихожанам.



Праздничные службы прошли также в церкви Эчмиадзин в Тбилиси и во всех армянских церквях Грузии.





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