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Армянская Апостольская Православная Церковь отмечает Пасху


04.04.2021   11:59


Армянская Апостольская Православная Церковь отмечает Пасху.

Праздничные службы прошли во всех действующих церквях епархии ААЦ в Грузии. Церемония началась в Страстную субботу в 18:00.

В Тбилиси в соборе Сурб Геворг торжественную службу совершил архимандрит Киракос Давтян. По окончании богослужения освятили вербу, которую затем роздали собравшимся в храме прихожанам.

Праздничные службы прошли также в церкви Эчмиадзин в Тбилиси и во всех армянских церквях Грузии.

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