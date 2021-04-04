

Католическая церковь отмечает великий праздник Воскресения Христа

04.04.2021 13:28





Католическая церковь отмечает великий праздник — Светлое Христово Воскресение. Во всех католических церквях Грузии также проходят пасхальные богослужения.



Прихожан Католической церкви поздравил настоятель тбилисского католического собора отец Зураб Какачишвили.



«Сегодня католическая церковь отмечает Пасху — самый великий праздник в году. Мы празднуем воскресение Христа из мертвых, это означает, что Христос принял для нас мученическую смерть, был погребен, но на третий день воскрес. Это день, когда Христос победил смерть. Это очень важный праздник для всех христиан, потому что воскресением Христа нам открылась дорога в Царство Небесное», — сказал отец Зураб Какачишвили.





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