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Протесты в ущелье Риони продолжаются, на месте мобилизованы правоохранители
04.04.2021 15:23
161-й день в ущелье Риони продолжаются протесты против строительства каскада Намахванской ГЭС.
Протестующие не меняют своей позиции и требуют, чтобы компания-инвестор покинула территорию ущелья.
С утра в районе строительства ГЭС стянуты правоохранители и водомет.
Дорога в ущелье закрыта для движения. По данным МВД, передвижение граждан по определенным направлениям в ущелье Риони временно ограничено в целях безопасности.
Напомним, новый глава компании «Enka» вчера пытался провести переговоры с представителями ущелья, однако встреча закончилась безрезультатно.
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