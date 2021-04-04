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Протесты в ущелье Риони продолжаются, на месте мобилизованы правоохранители


04.04.2021   15:23


161-й день в ущелье Риони продолжаются протесты против строительства каскада Намахванской ГЭС.

Протестующие не меняют своей позиции и требуют, чтобы компания-инвестор покинула территорию ущелья.

С утра в районе строительства ГЭС стянуты правоохранители и водомет.

Дорога в ущелье закрыта для движения. По данным МВД, передвижение граждан по определенным направлениям в ущелье Риони временно ограничено в целях безопасности.

Напомним, новый глава компании «Enka» вчера пытался провести переговоры с представителями ущелья, однако встреча закончилась безрезультатно.

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