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В Грузии началась вакцинация лиц старше 55 лет
05.04.2021 10:03
С сегодняшнего дня в процесс вакцинации смогут включиться лица старше 55 лет. На данном этапе им доступна вакцина «Астразенека».
Данная возрастная группа с 18:00 2 апреля имеет возможность зарегистрироваться для вакцинации от коронавируса на соответствующем сайте.
Напомним, до сих пор к текущему процессу вакцинации в Грузии могли присоединиться только представители медицинской сферы и граждане старше 65 лет. Они могли выбирать между двумя типами вакцин: «Астразенека» и «Пфайзер», однако дозы «Пфайзера» уже закончились.
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