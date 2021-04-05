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Школьники из Грузии смогут поучаствовать в международном конкурсе сочинений эпистолярного жанра
05.04.2021 10:50
Национальный этап международного молодежного конкурса сочинений эпистолярного жанра, проводимого под эгидой Всемирного почтового союза (ВПС), стартовал в Грузии. Об этом сообщает Почта Грузии.
В 2021 году тема конкурса следующая: «Письмо члену семьи о своем опыте пандемии Covid-19». Принять участие могут школьники в возрасте до 15 лет.
Сочинение может быть написано на грузинском, английском, французском, португальском, русском, испанском, арабском языках. Объем не должен превышать 1 тысячу слов.
Оформлено сочинение должно быть в виде письма: необходимо начать с приветствия, указать отправителя и получателя и так далее.
Работы принимаются до 16 апреля 2021 года. Подробная информация об условиях конкурса модно найти в приложении Почты Грузии.
Тройку лучших писем жюри определит в мае. Их авторы будут награждены. Работу, занявшую первое место, отправят во Всемирный почтовый союз, и она будет включена в программу международного конкурса.
Конкурс сочинений эпистолярного жанра был основан в 1971 году на Токийском конгрессе ВПС. В этом году он отмечает свое 50-летие. Ежегодно в конкурсе принимают участие миллионы подростков из стран-членов Всемирного почтового союза.
Целью конкурса — восстановление, укоренение и поощрение письменной традиции письма среди молодого поколения, а также поддержание письменного общения в условиях современных технологий.
Национальный этап конкурса Почта Грузии проводит уже в восьмой раз.
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