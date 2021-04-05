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За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли 11 пациентов
05.04.2021 12:16
За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли 11 пациентов. Информация об этом была опубликована на специальном сайте правительства stopcov.ge.
Общее количество скончавшихся от коронавируса в Грузии — 3822 человека.
Сегодня COVID-19 подтвердился у 228 человек, 425 пациентов выздоровели.
Напомним, что вчера, 4 апреля, в Грузии было выявлено 464 новых случая коронавируса, 454 пациента выздоровели, семеро скончались.
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