

Гамкрелидзе: «Синофарм» - вакцина на основе традиционного метода

05.04.2021 12:16





«Синофарм» — это вакцина, созданная на основе традиционного инактивированного метода, — об этом на брифинге заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.



По его словам, вакцина используется как в Объединенных Арабских Эмиратах, а также в нескольких странах Южной Америки, а также в Европе.



«Помимо Китая, вакцина «Синофарм» широко используется в Объединенных Арабских Эмиратах. Вакцину также закупили в нескольких странах Южной Америки, Бразилии и Чили. Из европейских стран ее активно использую в Венгрии, Сербии и у нее есть авторизация около 40 стран. Так что «Синофарм» — это вакцина, созданная на основе традиционного инактивированного метода.



Как известно, в Китае сегодня около пяти вакцин, две из которых используются на международном уровне, «Синовак» и «Синофарм». Кроме того, китайское правительство также бесплатно поставляет в Грузию вакцину «Синовак», которая широко используется в соседних странах, таких как Турция, где уже использовано около 15 миллионов доз и около полумиллиона доз было использовано в Азербайджане. Она тоже широко используется. Обе вакцины представлены на авторизацию во Всемирную организацию здравоохранения, которую, скорее всего, получит в середине апреля», — заявил Амиран Гамкрелидзе.



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